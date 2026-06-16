フランスで開催中のG7サミットは、まもなく2日目の議論が始まります。アメリカとイランの合意でホルムズ海峡は開放されるのか。日本がどう関与するかも注目されています。日本時間の16日未明、名水で知られるフランス東部の街エビアンの会場に笑顔で現れた高市総理。G7サミットデビューの高市総理に初めて飛んだ質問は、中東問題を巡るアメリカとイランの合意についてでした。高市総理：（Q. アメリカとイランの合意についてどう思