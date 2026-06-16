昨年のロンドンに続き、フランス・パリの「アコー・アリーナ」で行われた大相撲の海外公演は、初日と千秋楽ともに約1万5000人収容の会場が“満員御礼”。それぞれの力士が個性を発揮する中、ひと際の個性と存在感を放ったのが“曲者”である宇良。幕内トーナメント初日、安青錦との一戦で敗れた際には、豪快に“裏返る”華麗な受け身を披露。黒星ながら驚異の身体能力でパリっ子の度肝を抜いた。【映像】パリっ子の“度肝”を抜