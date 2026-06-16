【「Kindle本 夏の超大セール」第1弾】 実施期間：7月13日まで 【拡大画像へ】 Amazonにて「Kindle本 夏の超大セール」が開催されている。期間は7月13日まで。 本セールは、Kindle本が最大50％オフの割引価格で販売されるというもの。マンガの対象作品も多く、「フランケン・ふらん」、「ふつつかな悪女ではございますが ~雛宮蝶鼠とりかえ伝~」、「魔法少女にあこがれて