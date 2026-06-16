6月12日（金）の『マツコ＆有吉 かりそめ天国』では、マツコ・デラックスが私生活でのリアルな恐怖について語る場面があった。【映像】マツコ「昔は平気だったのに…」歳を取って怖くなったこと「その時に信用できなくなったの」「この感覚は好きというものはありますか？」という視聴者からの質問に対し、「飛行機がフワッとなる瞬間が好き」と答えたマツコ。有吉弘行が「ジェットコースターとかも？」と聞くと、「自分ではどうす