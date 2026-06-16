6月15日、群馬クレインサンダーズは淺野ケニーと2026－27シーズンの選手契約に合意したことを発表した。 23歳の淺野は東京都出身で、198センチ87キロのスモールフォワード。2022－23シーズンに特別指定選手として京都ハンナリーズに加入すると、翌2023－24シーズンにも同じく特別指定選手として、三遠ネオフェニックスで12試合に出場した。2024－