6月16日、Bリーグ各クラブから2026－27シーズンへ向けた選手契約情報が発表された。 Bプレミア開幕を機にチーム名を「東京サンロッカーズ」に変更するサンロッカーズ渋谷は、ドンテ・グランタムとの契約継続を発表した。カタール代表経験を持つフォワードは、B1初挑戦となった今シーズンにリーグ戦59試合へ出場。1試合平均13.3得点、7.0リバウンド、3.1アシ