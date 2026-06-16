どギツくカルト的な印象を残す、アル・パチーノ主演のギャング映画『スカーフェイス』（1983年）が、6月5日より全国劇場にて順次、期間限定公開されている。小説を原作とした同じ原題（「スカーフェイス」）を持つ往年の名作映画『暗黒街の顔役』（1932年）を、80年代の社会問題を投影するかたちで翻案し、当時の熱気やカルチャーを複雑に絡み合わせ、“怪作”といえるレベルに到達した、“魔改造”リメ