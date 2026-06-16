6月9日のNintendo Directで、『ゼルダの伝説 時のオカリナ』のリメイクが発表された。対応はNintendo Switch 2で発売は2026年内。映像は眠るリンクと手の甲で光るトライフォースを映した短いティザーのみで、中身はまだ伏せられている。それでも発表直後からファンの議論は熱を帯びている。なぜここまで盛り上がるのか。この作品がファンにとっていかに特別な1本なのかを整理しておきたい。 （関連：『FF7 REBIRTH