全国各地でクマによる被害が相次ぐなか、中国四国の関係省庁が被害防止に向け意見を交わす会議が開かれました。 【写真を見る】中国四国の関係省庁がクマ被害防止に向け会議岡山県内の今年のクマ出没件数は43件記録が残る2001年以降最多に 環境省など4省庁が参加した会議は、全国的な被害の増加を受け、地域の対応力を強化しようと初めて開かれました。 岡山県によりますと、県内での今年のクマの出没件数は、きのう（15日