大同日本株式会社は、日本での展開開始10周年を記念し、『大同電鍋 元祖モデル』を6月15日から発売することを発表した。 （関連：【画像】愛らしいデザインと「炊飯」か「保温」のみのシンプル操作が特徴） 大同電鍋は台湾で累計販売台数2,000万台を誇る家電製品で、一家に一台あると言われるほど現地の暮らしに根づいた存在。日本では2015年に展開を開始し、台湾料理愛好者や素材の味を活かす調理法を求める層から支持を集