MLB Japanが6月13日、Xを更新。MLBで先発史上最速の投球スピードが出たことを投稿した。 【画像】「謹んでお詫び申し上げます」大谷翔平、14年前の評価に雑誌編集部が“異例の謝罪”まさかの事態に「AIでも想像出来なかった」と驚きの声 「怪物ミジオロウスキー史上最高の投球！」と投稿されたのは、ミルウォーキー・ブルワーズ所属のジェイコブ・ミジオロウスキー（24）所属の投球