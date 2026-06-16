○ＺＯＺＯ [東証Ｐ] 発行済み株式数(自社株を除く)の4.86％にあたる4300万株(金額で300億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は6月17日から12月30日まで。取得した自社株は27年1月29日付で全て消却する。 ○オーシャンシ [東証Ｓ] 発行済み株式数(自社株を除く)の0.61％にあたる5万7000株(金額で1億円)を上限に、6月17日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。 ○ス