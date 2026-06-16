アメリカがイランと戦闘終結に向けた覚書に署名したことを受け、広島県の横田知事は燃料価格が下がることへの期待感を示しました。アメリカのトランプ大統領は、イランとの間で戦闘終結に向けた覚書に署名したと明らかにしました。これを受け、横田知事は16日の定例会見で「事態の収束に向けた大きな一歩」として、燃料の価格が下がることへの期待感を示しました。■広島県横田 美香 知事「ホルムズ海峡における自由で安全な