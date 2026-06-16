若者の栄養不足解消を目指し、広島の大学生とセブン‐イレブンが共同で開発した商品が完成し、横田知事に報告しました。横田知事のもとを訪れたのは、商品の開発にあたった安田女子大学の学生とセブン‐イレブンの関係者です。若者の栄養不足の解消などに向けて、「ほうれん草」や「かぼちゃ」など野菜を意識した商品のほか、食物繊維を多く摂れるもち麦を使った「おむすび」など4商品を開発しました。■広島県横田 美香 知