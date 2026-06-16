17日は梅雨空が戻ってきます。晴れたり曇ったりしますが晴れの時間は短いです。朝の気温は16日より2度くらい高くなって、少しじめじめとします。日中の気温も、きょうと同じくらい少し蒸しっとした体感になりそうです。【2026年6月16日午後6時20分頃放送】