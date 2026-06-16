●梅雨前線がしばらく九州南岸に停滞●県内はしばらく曇りがちの空 一部にわか雨も●今週末は前線が九州を横切る 県内は一時強雨のタイミングも＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ きょう16日(火)の県内は午前を中心に、やや厚みのある雲が広がりました。この時の曇り空は梅雨前線の影響によるものです。天気の世界には「梅雨前線七五三の法則」というのがあり、梅雨前線は、その周辺300キロ以内は雨、500キロ以内では曇り空。700キロ以上