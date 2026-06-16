今月9日に肺炎のため、86歳で亡くなった俳優の中村玉緒さんの通夜が16日、都内の斎場でしめやかに営まれた。【写真】親し気に会話する明石家さんま&和田アキ子会場の入口では和田アキ子と対面。玉緒さんをしのび、言葉を交わしていた。また、取材に対応することはなかったが、会場を出る際には報道陣のカメラに右手を挙げていた。訃報は中村さんが所属する長良プロダクションが12日に文書で発表。「弊社所属の俳優 中村