【エビアン共同】日本政府は16日、南米5カ国が加盟する関税同盟、メルコスル（南部共同市場）と経済連携協定の交渉に入ると発表した。フランス東部エビアンを訪問中の高市早苗首相がブラジルのルラ大統領と会談し、表明した。