俳優の高橋ひかる（※高＝はしごだか／24）が、16日放送のカンテレ『よ〜いドン！』（月〜金前9：50※関西ローカル）に出演した。【写真】へそ出しトップスで“美くびれ”を披露する高橋ひかる高橋は、おなじみ「となりの人間国宝さん」コーナーで1人で街ロケに挑戦し、大阪・中崎町をぶらり。アポなしで街の人に声をかけ、中学2年生の2人組に出会った。高橋が「何の部活やろなって思って」と聞くと、2人はバスケットボ