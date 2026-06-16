日本銀行はきょう、政策金利を1%に引き上げることを決めました。これを受け、メガバンク3行が普通預金の金利を引き上げると発表しました。日銀が金融政策決定会合で政策金利を0.75%から1%に引き上げたことを受け、▼三菱UFJ銀行、▼三井住友銀行、▼みずほ銀行のメガバンク3行は、普通預金の金利を0.3%から0.4%に引き上げると発表しました。引き上げは8月3日からです。また、三菱UFJ銀行とみずほ銀行は、住宅ローンの変動金利の基