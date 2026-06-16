政府・与党が今国会での成立を目指す、衆議院議員の定数を削減する法案をめぐり、中道改革連合・国民民主党・参政党・チームみらい・共産党の5党が、そろって反対を表明しました。16日、選挙制度の抜本的な改革を検討する衆議院の選挙制度協議会の幹事懇談会が行われ、終了後に野党の幹事が並んで発言しました。衆議院議員の定数を削減する法案は、与党が今国会での成立を目指し、提出を準備しているもので、与野党が参加する衆議