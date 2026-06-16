今月９日に肺炎のため亡くなった俳優の中村玉緒さん（享年８６）の通夜が１６日、東京・品川区の桐ヶ谷斎場で行われ、歌手の和田アキ子（７６）が中村さんとの思い出のエピソードを語った。報道陣の取材に応じた和田は「胸がいっぱいです」と声を震わせながら「本当にきれいな顔。本当にきれい。きれいな人やったなって…」と最後の中村さんとのお別れを振り返った。中村さんとはお互いパチンコ好きという共通点があったとい