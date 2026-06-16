今月９日に肺炎のため亡くなった俳優の中村玉緒さん（享年８６）の通夜が１６日、東京・品川区の桐ヶ谷斎場で行われ、ソフトバンク・王貞治球団会長（８６）が中村さんへの思いを語った。通夜には生前に中村さんと親交の深かった多くの著名人が参列。お笑いタレントの明石家さんまやＴＢＳの安住紳一郎アナウンサー、フリーアナウンサーの徳光和夫、歌手の和田アキ子、女優の浅田美代子、同じ事務所の後輩にあたる演歌歌手の田