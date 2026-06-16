6月12〜14日の全国映画動員ランキングが興行通信社より発表され、アントワーン・フークア監督が“キング・オブ・ポップ＝マイケル・ジャクソン”の伝説を描いた『Michael／マイケル』が、初週金土日動員67万2000人、興収10億9000万円をあげ、初登場1位に輝いた。今年公開の実写映画ではナンバー1のスタートとなり、6月5日から3日間限定で行われたIMAX先行上映分を含む累計成績は、動員が71万人を超え、興収は12億円に迫っている