もはや名物のゴミ拾い…欧州スイスからも驚きの反応サッカー日本代表は14日（日本時間15日）、米テキサス州ダラスで北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグ初戦を戦い、オランダと2-2で引き分けた。熱狂に包まれた会場では試合後、今大会も日本サポーターがごみ拾い。この行動は欧州スイスにも届き、ファンから称賛が集まった。日本が後半43分に追いつき、ドローに持ち込むという大熱戦。その直後からビニール袋を手に、