アイドルホース候補が、北の大地で第一歩を踏み出す。白毛のスノーウィスパー（牝２歳、栗東・須貝尚介厩舎、父ニューイヤーズデイ）が、２０日函館の２歳新馬（牝馬限定、芝１２００メートル）でデビューを予定。ビジュアルが示す通り、祖母シラユキヒメから連なる“白毛一族”で、半姉にＧ１・３勝馬で競馬界の枠を超えた社会的ブームを起こしたソダシ（父クロフネ）や、５月に疾病で天国へ旅立ってしまったが、デビュー戦をレ