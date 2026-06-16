歌手でタレント・あのが１６日、都内で行われたアニメ映画「新劇場版☆ケロロ軍曹復活して速攻地球滅亡の危機であります！」（追崎史敏監督、２６日公開）の公開直前イベントに霜降り明星・粗品らと出席した。「ケロロ軍曹」の２０１０年以来、１６年ぶりの劇場版。宣伝隊長を務め、オープニング曲「また帰ってきたケロッ！とマーチ」と主題歌「貸しっぱなしデステニー」を担当し、研究員ロボ役の声優として出演もしている、