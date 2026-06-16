お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品が１６日、都内で行われたアニメ映画「新劇場版☆ケロロ軍曹復活して速攻地球滅亡の危機であります！」（追崎史敏監督、２６日公開）の公開直前イベントにあのらと出席した。人気漫画「ケロロ軍曹」の２０１０年以来、１６年ぶりの劇場版。コメディー作品を多く手掛ける福田雄一氏が脚本と総監督を務める。あのとオープニング曲「また帰ってきたケロッ！とマーチ」を担当し、渋谷の男性役の