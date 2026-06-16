メ～テレ（名古屋テレビ） 地下鉄で、痴漢に遭遇した時の対処法を学ぶ訓練が、愛知県日進市で行われました。 訓練には鉄道事業者や大学生ら約40人が参加し、地下鉄に乗っている参加者の目の前で痴漢が発生した想定でおこなわれました。 痴漢を見た人が被害者へ「大丈夫ですか」などと声をかけることで、痴漢行為をやめさせるなどの対処法を学びました。 「痴漢は重大な犯罪。絶対に許さないという信念をみんな