メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県高山市で、真っ赤に色づいたサクランボの収穫が行われています。 高山市の諏訪果樹園では、40年以上前からサクランボの栽培に取り組み、今では10種類以上の品種を育てています。 6月上旬から収穫が始まり、今は「香夏錦」などの品種が収穫されています。 ビニールハウスの中で熟したものを選び、ひとつひとつ丁寧に収穫していきます。 今年は例年より収穫量が多く、糖