９日に肺炎のため亡くなった女優の中村玉緒さん（享年８６）の通夜が１６日、東京・桐ヶ谷斎場で営まれ、所属事務所の後輩で歌手の田川寿美が参列した。田川は「玉緒さんとは同じ事務所の大先輩でかわいがってもらった。明るいお母さんって感じで、『子どもを通じて社会を学んで生きなよ』という温かい言葉をいただいた。親身になってお世話になった“お母さん”です」と感謝。「少女のような一面があって、笑う時に肩をすくめ