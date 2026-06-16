宮本浩次が、全国アリーナツアー＜宮本浩次 TOUR 2026〜2027 I AM HERO＞を開催することを発表した。6月10日に4年半ぶりとなるオリジナルアルバム『I AM HERO』を発売し、60歳のバースデーコンサート＜60周年記念公演 さあ、ドーンと行くぜ！＞も開催した宮本だが、今回の全国ツアーはソロとして初の挑戦となる。2026年12月25日・26日の福岡国際センター公演を皮切りに全国5カ所10公演を巡る予定なので、ぜひチェックしていただき