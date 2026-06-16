Toshlが7月1日、アルバム『IM A SINGER VOL.4』をリリースする。同アルバム収録曲より「愛をとりもどせ!!」が6月17日に先行配信されることが発表となった。「愛をとりもどせ!!」は放送中のアニメ『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』のエンディングテーマに起用されているカバー曲だ。アニメソングのカバー曲を中心に収録される同アルバムを象徴する1曲として届けられる。楽曲アレンジはロックとオーケストラが融合した壮大な仕