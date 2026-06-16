人気YouTuberのヒカルさん（35）が、2026年6月12日公開のYouTube動画で人気YouTuberのラファエルさんと対談した。その中で、お笑いコンビ「さらば青春の光」の東ブクロさん（40）の「インフルエンサーやYouTuberを簡単にテレビに出すのはやめよう」という発言に反論する場面があった。「鎖国するんだったら、もうほんまに消えていくから」東ブクロさんは、5月18日深夜（19日未明）放送のバラエティー番組「耳の穴かっぽじって聞け