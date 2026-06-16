９日に肺炎のため亡くなった女優の中村玉緒さんの通夜が１６日午後６時から東京・桐ヶ谷斎場で営まれ、歌手の和田アキ子、プロ野球・ソフトバンクの王貞治球団会長ら著名人が参列した。喪主は長女の奥村眞粧美（まさみ）さん。中村さんをしのび、斎場には多くの関係者が姿を見せた。芸能界からは和田を始め、俳優の鶴見辰吾、同じ所属事務所「長良プロダクション」の後輩で歌手の田川寿美も参列した。和田は「（棺の中の）顔を