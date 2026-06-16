2023年に解散した「BiSH」のハシヤスメ・アツコが15日、自身のインスタグラムを更新。トライアスロンに初挑戦したことを報告した。 【写真】必死にバイクを漕いでます 「人生初！ホノルルトライアスロンに挑戦してきました！」と投稿。「SWIM▶︎BIKE▶︎RUNをぶっ通しでやるなんて勿論初めてで、体力に少しの自信はあったものの挑戦したことないことで始まるまでは緊張してました…」と当時の心境を