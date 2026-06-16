歌手のオリバー・ツリーさんが、ブラジルでヘリコプター衝突事故により、32歳で亡くなった。14日、リオデジャネイロ上空で2機のヘリコプターが空中衝突し、搭乗者6人全員が死亡した。「Life Goes On」「Miss You」などのヒット曲で知られるオリバーさんのほか、YouTuberのガスピさん(本名ガスパル・プリム、23歳)、ブラジル人DJのルーカス・フロタさんも犠牲となった。 【写真】世界の名所