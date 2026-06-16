福岡市の職員が、靴に取り付けた小型カメラで、女性の下着を盗撮したとして逮捕されました。性的撮影処罰法違反の疑いで逮捕されたのは、福岡市こども未来局の会計年度任用職員、井手涼一容疑者（36）です。警察によりますと、井手容疑者は5月11日、福岡県太宰府市のディスカウントストアで、女性の背後から近づき、靴に取り付けた小型カメラをスカートの中に差し入れて下着を撮影した疑いです。警察の調べに対し「スリルを