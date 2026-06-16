名古屋の中川運河に６月18日、新たなにぎわい施設「NAKAGAWA CANAL DOORS」がオープンします。名古屋市は2012年に「中川運河再生計画」を発表。水辺に賑わいを取り戻そうと、新たな価値を見出す対策に取り組んできました。その集大成とも言えるのが「NAKAGAWA CANAL DOORS」なのです。 【写真を見る】｢名古屋市人口ランキング｣ あなたの住む｢区｣の人口の変遷は？30年前と比べると5.5万人増え1位になったのは… （大石邦彦