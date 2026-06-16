金城学院大の共学化にOGの意見は？OG会がアンケートです。 【写真を見る】｢金城学院大学の共学化どう思う？｣ 同窓会組織が卒業生や現役の学生を対象にアンケートを実施 （金城学院みどり野会 林小夜子会長）「ジェンダーフリーの時代に金城学院が何を目指すのか。かねがね考えていたところに、今回このテーマ（共学化）がでた」 金城学院大学は、2028年4月に学校法人名古屋学院の傘下に入り、名