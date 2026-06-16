オランダ戦試合終盤に日本人陣営で起きた一幕に海外も注目日本代表は現地時間6月14日、北中米ワールドカップ（W杯）グループFの初戦でオランダ代表と対戦し、2-2で引き分けた。この試合の終盤、サイドライン際で見せた森保一監督の行動が大きな注目を集めている。ドイツ紙「ビルト」は「一体何が起こっていたのでしょうか？ピッチ脇での日本代表監督の謎めいたジェスチャー」と言及し、指揮官の様子を報じた。試合は終盤に進む