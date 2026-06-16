◇交流戦日本ハム―広島（2026年6月16日マツダ）日本ハムのドラフト3位・大塚瑠晏内野手（22）が4回2死三塁からセーフティースクイズを決め、先制点をもぎ取った。大塚が初球を三塁前に転がすと、意表を突かれた三塁手の佐々木は送球することができず、三塁走者の矢沢は楽々とホームインした。試合前の時点で日本ハムは、交流戦で西武、ソフトバンクに次ぐ3位。16日に阪神と対戦する西武が敗れ、さらに自チームが広島