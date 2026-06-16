環境に配慮したエネルギー源である、水素の製造や貯蔵を行う研究施設が、富山県立大学に完成しました。災害時の安定した電力供給などに活用する考えです。射水市の県立大学射水キャンパスに完成したのは、水素エネルギーの研究施設です。施設には水を分解して水素を作り出し、貯蔵して、電力を生み出す一体的なシステムを備えています。水素は、発電時に二酸化炭素を出さないほか、長期の貯蔵ができるなどのメリットが