◇プロ野球 セ・パ交流戦 阪神-西武(16日、甲子園球場)交流戦初優勝のかかる西武は5回に桑原将志選手のタイムリーで1点を先制しました。この試合に勝つか引き分けで交流戦初優勝となる西武。阪神先発・才木浩人投手から5回表、先頭の西川愛也選手がヒットで出塁すると、9番に入っている武内夏暉投手が追い込まれながらも送りバントを成功させ、チャンスを作りました。続く桑原選手は初球をセンター前へはじき返し、2塁から西川選手