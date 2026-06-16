◇第97回都市対抗野球大会近畿地区2次予選第3代表決定トーナメント2回戦日本製鉄瀬戸内11―4日本生命（2026年6月16日わかさスタジアム京都）3年連続の都市対抗出場を狙う日本製鉄瀬戸内が逆転勝ちで、第3代表決定戦に駒を進めた。2番手の藤野幹大投手（27）が5回を1安打無失点。打線は川瀬剛志内野手（26）が3安打3打点の活躍を見せ、14安打で11得点を挙げた。「まだ1点差だったので、僕がマウンドに上がって何か空気を