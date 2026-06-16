ストーカー被害の抑止に向け、警視庁は16日、東京公認心理師協会と連携すると発表した。加害者をカウンセリングや治療につなげる取り組みを推進する。同庁の宇田川佳宏生活安全部長は「ストーカー対策を推進し、被害者の安全確保に努めていく」と述べた。警視庁本部で連携を確認する式典も開かれ、協会の西脇喜恵子会長は「ストーカー行為をする人を必要な支援につなげていく」と話した。公認心理師は、保険医療や福祉などの