◇MLB ドジャース4-3レイズ(日本時間16日、ドジャー・スタジアム)ドジャースの大谷翔平選手が天敵であるニック・マルティネス投手相手に打棒が振るいませんでした。試合前、月間打率.415と今年も“ミスタージューン”の名をほしいままに好調の大谷選手でしたが、マルティネス投手との対戦は通算9打数ノーヒットです。第1打席をライトフライ、第2打席はサードゴロで抑えられた大谷選手。迎えた第3打席は徹底してインコースを狙われ