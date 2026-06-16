農林水産省が１６日に発表した６月の食品価格動向調査で、鶏肉（もも）と輸入牛肉（ロース）の平均小売価格が、比較可能な２００３年８月以降の過去最高を更新した。今月８〜１０日に全国４７０店舗を対象に調査した。鶏肉（もも）１００グラムの平均小売価格は税込み１５５円と、過去５年の同時期の平均と比べて１４％高かった。消費者の節約志向で安い鶏肉の需要が増加した形だ。輸入牛肉（ロース）も、主産国での供給減など