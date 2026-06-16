パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス（PPIH）は、主力業態のドン・キホーテ等でオリジナル食品をさらに充実させる。キーワードは「お得」「エコ」「海外トレンド」など。このほど都内で報道関係者向けに商品体験展示会を開催し、プライベートブランド（PB）「情熱価格」ではヒット商品の冷凍パスタ「ヤバ盛り」シリーズ、「たまごかけ風ご飯のたれ」のほか、斬新な“缶レス”のパウチ入りツナもアピールした