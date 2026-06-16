にしき食品は「NISHIKIYA KITCHEN（ニシキヤキッチン）」ブランドの新商品として「養生スープ」シリーズを6月4日から発売した。「麻辣湯（マーラータン）」「肉骨茶（バクテー）」「参鶏湯（サムゲタン）」の3品を提案する。同社は古くから世界各地で育まれてきた「体を整える食事（＝食養生）」に着目。漢方医監修のもと、養生に良いとされる素材やスパイスを選定した1人前のスープを開発した。常温でストックでき、電子レン